Prefeito de Itacaré faz novo alerta para população se proteger contra o Covid-19.

A confirmação do primeiro caso de Covid-19 de um idoso de Itacaré, de 82 anos, que contraiu a doença enquanto estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, por conta de um problema renal, só reafirma a necessidade de toda a população se proteger, seguir as normas de higienização, usar máscaras, ficar em isolamento e distanciamento social e, principalmente, ficar em casa. O alerta está sendo feito pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, que utilizou as redes sociais para mostrar a transparência nas ações de combate à doença e para fazer um apelo a todos os moradores do município para que se protejam.

De acordo com o prefeito, o Comitê de Monitoramento tem adotado todas as medidas de controle e combate à doença e tem feito o possível para evitar a proliferação da doença no município. Mas é preciso que todos colaborem, façam a sua parte, siga as normas, não permitam a entrada de pessoas de outras cidades, evitem trazer parentes de outros municípios e fiquem em casa. Somete juntos será possível combater a doença. Ele reafirmou que as medidas de proteção vão continuar sendo realizadas, fazendo a desinfecção das ruas, mantendo o comércio fechado e intensificando as barreiras sanitárias nas entradas do município.

Diante do atual cenário epidemiológico municipal e regional, que registrou um caso de paciente da cidade, mas que não estava no município, o Comitê de Monitoramento também recomenda que a população previna-se, se puder fique em casa e se precisar sair use máscara. Também é preciso que realize a higienização das mãos e dos alimentos com água e sabão, utilização de álcool gel, etiqueta respiratória, higienização de superfícies com álcool a 70%, ou água sanitária.

Outra medida que deve ser adotada pela população é evitar aglomerações e em caso de sintomas respiratórios como tosse seca, falta de ar, coriza, febre, além de fazer isolamento domiciliar conforme preconiza o Ministério da Saúde, informe a equipe técnica através do telefone 73 99995-7568 a fim de que possam realizar visita e avaliar a necessidade da coleta do exame laboratorial conforme protocolo. A proposta é conscientizar a todos os moradores de Itacaré, comerciantes, comerciários e consumidores quanto a importância de cada um fazer a sua parte para combater o coronavírus, além de adotar as medidas de segurança e higienização para evitar a proliferação do Covid 19.