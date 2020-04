Prefeito de Itacaré faz alerta um para “teimosos” que descumprem o isolamento.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, voltou a ocupar as redes sociais e veículos de comunicação para alertar a comunidade para a importância do isolamento social e a necessidade de ficar em casa como forma diminuir os riscos de contaminação do coronavírus. De acordo com o prefeito, até o momento as medidas de proteção colocaram Itacaré como uma referência regional no combate à doença, fazendo com que até o momento nenhum caso tenha sido confirmado no município. Mas a irresponsabilidade de alguns “teimosos”, que permanecem nas ruas sem as máscaras e sem as medidas de proteção, fazendo aglomerações, colocam em risco a vida deles e de todas as pessoas da cidade.

Antônio de Anízio reafirmou que as melhores armas para evitar e combater o coronavírus é o uso de máscaras e o isolamento social. Mas de nada vão adiantar todas as medidas que estão sendo adotadas pelo Comitê de Monitoramento contra o Coronavírus se a comunidade não colaborar. Entre as recomendações do Comitê de Monitoramento estão a de evitar aglomerações, em caso de necessidade de sair nas ruas, manter o distanciamento social de 1,5 metros entre pessoas, usar máscaras de proteção de tecido, higienizar as mãos com frequência e evitar o contato das mãos com o nariz, boca e olhos. A etiqueta de espirrar cobrindo as narinas com o braço também deve ser adotada.

Paralelo a essas medidas de higiene e proteção, o prefeito Antônio de Anízio garantiu que será preciso continuar e intensificar as ações para que não venha a ser registrados casos no município. Na lista de ações que serão intensificadas esta semana está a manutenção das barreiras sanitárias nas entradas do município, incluindo os distritos, não permitindo, conforme os decretos em vigor, a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual, bem como o transporte individual de passageiros, a exemplo de táxis, mototáxis, vans e motoristas de aplicativos.

Outra medida já dotada pela Prefeitura foi a organização das filas nos locais de maior movimento, a exemplo de supermercados, bancos e casas lotéricas, evitando aglomerações. Para isso foram guardas municipais da Prefeitura estão atuando para organizar e orientar os estabelecimentos e as pessoas quanto as distâncias necessárias. A Prefeitura de Itacaré também instalou toldos de proteção para essas pessoas que aguarda o atendimento nas filas desses estabelecimentos. Outra ação também já adotada é desinfecção, de duas em duas horas, da área comercial do centro da cidade, onde ocorrem os maiores movimentos.