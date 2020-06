Prefeito de Itacaré fará live sobre recursos e ações contra o covid 19.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, fará nesta segunda-feira, dia 22, uma live onde fará a prestação de contas dos recursos públicos utilizados no combate ao coronavírus, bem como as ações que vem sendo realizadas pela Prefeitura desde o início da pandemia para evitar o contágio e a proliferação da doença. A live será transmitida ao vivo às 19 horas pelo canal Youtub Itacaré TV e terá a participação do comandante da 72ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Hosanah Rocha, e pela chefe do setor de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Itacaré, Elane Matos.

Durante a transmissão o prefeito Antônio de Anízio vai apresentar os dados dos recursos utilizados em cada uma das ações de combate ao coronavírus, as verbas repassadas, os recursos próprios utilizados, bem como os investimentos que foram feitos nesse período da pandemia, tanto na infraestrutura como nas ações de desinfeção e campanhas educativas. Também estará respondendo perguntas da população e esclarecendo dúvidas da comunidade sobre as ações que serão desenvolvidas nos próximos dias.

O comandante Hosanah Rocha vai apresentar as medidas que estão adotadas para garantir o cumprimento das normas de proteção e evitar as aglomerações. Já a chefe do setor de Vigilância Epidemiológica, Elane Matos, vai fazer um balaço do número de casos registrados nos últimos dias, apresentará o gráfico de contágio nos bairros, o trabalho desenvolvido nas barreiras sanitárias, bem como as ações que vem sendo realizadas para combater a doença no município.