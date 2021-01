Prefeito de Itacaré entregou mais três veículos para a população.

Em comemoração do Dia da Cidade, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, entregou oficialmente nesta terça-feira(26) mais três novos veículos para a população, adquiridos com recursos próprios, que vão melhorar cada vez mais o atendimento e oferecer um serviço ainda melhor para a comunidade. Os novos veículos foram um caminhão compactador para o serviço de limpeza pública, um Jeep Renegade para a Secretaria de Meio Ambiente e Kwid Renault para a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Os três veículos já estão à serviço da comunidade. O caminhão compactador vem agilizando o serviço da limpeza, com muito mais segurança e higiene. O veículo da Secretaria de Meio Ambiente está auxiliando a equipe de servidores na elaboração das políticas públicas de desenvolvimento sustentável, nas ações educativas para garantir a preservação da natureza, e no apoio à fiscalização de denúncias de danos ambientais. Já o novo carro da Secretaria de Desenvolvimento Social está garantindo um apoio maior para as mais diversas ações que já vem sendo desenvolvidas nas áreas de habitação, acolhimento e cidadania.

Durante a solenidade de entrega dos veículos o prefeito Antônio de Anízio falou da importância de administrar o município com transparência, compromisso com a cidade e parcerias importantes. Participaram do ato em comemoração ao Dia da Cidade os prefeitos de Coaraci, Jadson Albano, e de Itajuípe, Marcone Amaral, o deputado estadual Rosemberg Pinto, o vice-prefeito Genilson Souza, o presidente da Câmara Municipal de Itacaré, Lenoildo Ribeiro (Canelinha), vereadores, secretários municipais e representantes dos mais diversos segmentos da comunidade.