Prefeito de Itacaré é homenageado pelo Comando de Policiamento Regional da PM.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, recebeu na manhã desta terça-feira uma homenagem do Comando de Policiamento Regional Sul (CPR-SUL) pela parceria constante e o apoio da Prefeitura à Polícia Militar da Bahia. A solenidade aconteceu durante a inauguração da nova sede do CPR-Sul em Ilhéus, que fica no bairro do Iguape, e agora conta com amplas instalações e um espaço para proporcionar aos policiais militares mais conforto e qualidade para desenvolver suas atividades e garantir mais segurança aos cidadãos.

Durante a solenidade o comandante geral da Polícia Militar na Bahia, Coronel Anselmo Brandão, e o comandante do CPR-Sul, Coronel Teixeira, destacaram que a nova sede da unidade só foi possível graças ao apoio das prefeituras regionais e Itacaré tem firmado ao longo dos anos uma importante parceria com a Polícia Militar na Bahia para garantir muito mais segurança para todos. Além de Antônio de Anízio, também foram homenageados os prefeitos de Ilhéus, Mário Alexandre, de Ituberá, Iramar Braga, e de Uruçuca, Moacyr Leite.

O prefeito Antônio de Anízio agradeceu pela homenagem e ressaltou o quanto a Polícia Militar tem sido importante nesse trabalho de garantir a segurança no município e em toda a região. De acordo com o prefeito, para se desenvolver o turismo, o comércio e garantir uma melhor qualidade de vida para todos é preciso investir em segurança, daí a importância dessa parceria com as polícias Civil e Militar, que vai continuar para que Itacaré continue sendo uma referência de paz e tranquilidade.