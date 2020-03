Prefeito de Itacaré discute ações para evitar casos de coronavírus.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu na noite desta sexta-feira com representantes dos mais diversos segmentos da cidade para discutir um conjunto de ações que já vem sendo implementadas e outras medidas que podem ser adotadas de forma conjunta com o objetivo de combater o coronavírus no município ou mesmo orientar sobre como agir em caso de identificação ou suspeita da doença. De acordo com o prefeito, o município já vem adotando medidas para os casos de emergência, com equipes de plantão 24 horas, mas é preciso que a comunidade esteja atenta, preparada e informada sobre como proceder nos casos de suspeitas para que a doença seja controlada evitando o contágio e a proliferação em Itacaré.

Mesmo sendo um município com vocação turística e que recebe visitantes do mundo inteiro, nenhum caso de coronavírus foi identificado em Itacaré. Mas o prefeito Antônio de Anízio alerta que todos devem estar atentos e vigilantes. O secretário municipal de Saúde, Ricardo Lins, informou que a prefeitura está mantendo uma equipe médica de plantão 24 horas, com especialistas, enfermeiros e técnicos que estarão se deslocando para o local assim que forem identificados casos de suspeitas da doença.

Além do atendimento rápido, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde já contam com todos os equipamentos para garantir com que o paciente seja isolado, encaminhado para unidades de tratamento, se for o caso, e coletadas amostras de sangue para encaminhar imediatamente para laboratórios especializados em Salvador. E no caso de isolamento de pacientes nas pousadas ou em residências, as equipes da Secretaria de Saúde também farão o acompanhamento no local.

Durante o encontro os representantes dos mais diversos segmentos apresentaram sugestões para junto com a Prefeitura de Itacaré, a comunidade também possa estar atenta e pronta para colaborar. Uma das propostas e que já será executada pela Prefeitura é a elaboração de um material informativo explicando sobre os riscos da doença, forma de contágio, tratamento, sintomas e como agir em caso de suspeita de coronavírus Também serão feitas palestras educativas com pessoas que lidam diretamente com os turistas, profissionais de saúde e atividades nas escolas para que todos estejam juntos contra o coronavírus em Itacaré.

A reunião contou com a presença dos secretários municipais, do comandante da 72ª CIPM, Major Hosanah Rocha, representantes da Câmara de Vereadores, Câmara de Dirigentes Lojistas de Itacaré, conselhos municipais de Saúde, Cidades, Segurança, Turismo e Cultura, Sindicato Patronal de Hotelaria e Alimentação, Associação de Surf de Itacaré, maçonaria, segmentos religiosos, empresários e representantes da imprensa.