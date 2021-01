Prefeito de Itacaré defende união das cidades regionais para buscar soluções.

Criar o sistema de Cidades Irmãs, unindo municípios regionais com realidades semelhantes e problemas comuns para buscar soluções e promover o desenvolvimento coletivo. Essa foi a proposta defendida pelo prefeito Antônio de Anízio durante as comemorações alusivas aos 289 anos de emancipação política de Itacaré. E a proposta já começa a se concretizar com a união firmada de Itacaré com os municípios irmãos de Coaraci e Itajuípe.

Durante as comemorações do aniversário de Itacaré o prefeito de Coaraci, Jadson Albano, falou da importância dessa união e do quanto os municípios regionais podem se fortalecer e desenvolver a partir dessa busca de soluções coletivas. Jadson Albano falou do trabalho desenvolvido pelo prefeito Antônio de Anízio, considerado uma liderança regional, destacou a experiência na administração pública e fez questão de homenagear Itacaré, cidade que, segundo ele, acolhe com carinho, ampara e abriga a todos os cidadãos e cidadãs de Coaraci.

A proposta da criação do sistema de Cidades Irmãs também foi defendida pelo prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, que falou das dificuldades enfrentadas pelos municípios regionais e do quanto que eles poderão avançar com a troca de experiências, vivências e parcerias entre essas cidades. O deputado estadual Rosemberg Pinto também falou da importância dessa união e ressaltou que hoje não há mais espaço para o individualismo, mas sim para o coletivo, com os municípios buscando juntos o desenvolvimento regional e as soluções para os problemas comuns.

O encontro dos prefeitos, do deputado estadual e as homenagens fizeram parte das atividades alusivas ao Dia da Cidade de Itacaré, que esse ano foi comemorado de forma diferente, com agradecimentos, missa, entrega de novos veículos para a população, e a live-show valorizando a cultura, a história, a tradição e as belezas naturais do município e ao mesmo tempo respeitando todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. O prefeito Antônio de Anízio destacou que mesmo com a pandemia, era preciso manter a programação em homenagem ao Dia da Cidade, garantindo a tradição e comemorando essa importante data para Itacaré.