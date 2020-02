Prefeito de Itacaré consegue mais investimentos do Estado para o Esporte.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, se reuniu nesta segunda-feira, em Salvador, com o diretor geral da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, para apresentar importantes projetos de apoio e incentivo ao esporte no município. Dentre as ações solicitadas pelo prefeito está o apoio do Governo do Estado da Bahia para a construção do Estádio Municipal, uma obra que está sendo feita com recursos próprios da Prefeitura, no bairro da Passagem, mas que precisa da participação da Sudesb para a conclusão.

A solicitação do prefeito Antônio de Anízio foi da construção de um muro cercando todo o estádio e ainda a implantação de uma arquibancada no local. De imediato o diretor Geral da Sedesb se comprometeu a realizar o estudo técnico complementar para a realização desses serviços, tendo em vista a importância do esporte para o município.

Outra solicitação do prefeito e que foi acatada pelo diretor geral da Sedesb foi a da viabilidade de incluir a seleção de Itacaré no Campeonato Intermunicipal, numa oportunidade de mostrar o potencial dos atletas do município, garantir o intercâmbio com outras cidades e revelar cada vez mais novos talentos no futebol. De cordo com o prefeito, Itacaré é uma referência no esporte e a cada ano vem revelando grandes nomes, daí a importância do município estar inserido no Campeonato Intermunicipal, considerado como um dos maiores circuitos de futebol do estado da Bahia.

Outra discussão importante foi a inclusão de Itacaré no projeto Verão Costa a Costa, realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e pela Sedesb. A cidade está entre os oito municípios contemplados com o projeto, contando uma programação especial de esportes nos dias 07 e 08 de março. Trata-se de uma iniciativa inédita criada para estimular a prática esportiva entre baianos e turistas e levar entretenimento para as comunidades, com a realização de shows. Antônio de Anízio falou da importância do projeto que visa não somente promover o esporte e turismo no município, mas também vai movimentar a economia da cidade, atraindo cada vez mais turistas.

Todas as propostas apresentadas pelo prefeito foram acolhidas pela Sudesb. A audiência contou com a presença do assessor parlamentar deputado estadual Rosemberg Pinto, Rubenildo Almeida, da coordenadora do mandato da deputada federal Alice Portugal, Elvia Magalhães, e do assessor parlamentar no Litoral Sul, Lourival Junior, do diretor da Setaf/Bahiater/SDR, Marcos Vinícios, e do chefe de gabinete da Sedesb, Diogo Rios.