Prefeito de Itacaré apoia Associação de Motoristas de Transportes Alternativo.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, participou nesta quarta-feira(05), no distrito de Taboquinhas, do encontro para apresentação do estatuto da Associação dos Motoristas de Transporte Alternativo e Coletivo do Município de Itacaré, uma entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a organização da categoria para oferecer um serviço cada vez melhor para os moradores e turistas. A proposta é unir os motoristas em torno de seus problemas comuns, solucionando questões e promovendo o desenvolvimento econômico e social da categoria.

Durante o encontro o prefeito Antônio de Anízio citou os investimentos que vêm sendo feito no turismo do município, principalmente nas regiões rurais e no novo parque das corredeiras, que será um importante gerador de empregos, renda e desenvolvimento. Mas para isso é preciso que todos estejam organizados, fortalecidos e preparados para esse novo momento. Daí a importância da Associação dos Motoristas, onde todos saem ganhando, desde os condutores, os turistas, os empresários dos outros segmentos e todo o município.

Tendo em vista a importância da Associação para o turismo e o desenvolvimento, o prefeito Antônio de Anízio disponibilizou os advogados Cezar Silva e Nelson Cunha, além de uma equipe de apoio especializada nas questões de associativismo e cooperativismo, para fornecer todas as orientações técnicas tanto com relação a formação, registro e estatuto, como também no acesso a programas, convênios e contratos que possam melhor a qualidade dos serviços e gerar mais renda para os condutores. Para o advogado Cezar Silva, a nova associação representa um marco na história do turismo, da organização social e do desenvolvimento dos motoristas não somente de Taboquinhas, mas de todo o município.

O presidente da Associação, Antônio Silva, falou da alegria de estar sendo germinada uma semente que já nasce vitoriosa e que certamente vai gerar bons frutos. Ele agradeceu ao apoio que recebeu do prefeito Antônio de Anízio e da equipe da Prefeitura e conclamou a todos os filiados para que se juntem nessa luta pelo fortalecimento da categoria. O encontro contou com a participação dos filiados da associação, que comemoraram esse momento de organização, união, parceria e fortalecimento do setor de transportes de Itacaré.