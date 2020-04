Prefeito de Itacaré alerta para riscos de hospedagens de parentes e amigos.

Preocupado com os riscos da contaminação da coronavírus na cidade, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, voltou a alertar toda a população para os perigos de hospedar parentes e amigos durante esse período da pandemia do COVID 19. De acordo com o prefeito, é importante estar juntos das pessoas de quem se gosta, mas nesse momento em que se busca proteger a todos contra a doença, a maior manifestação de amor e carinho é o isolamento social. “E depois que tudo isso passar, todos poderão comemorar juntos e desfrutar dos momentos em família e entre os amigos”, destacou.

O prefeito também colocou que os hotéis, pousadas, casas de alugueis e similares também deverão cumprir o decreto que proíbe receber qualquer visitante nesse período, sendo o descumprimento sujeito a multas e outras medidas previstas na legislação. Ele explica que as praias permanecem interditadas e os estabelecimentos de hospedagens, hotéis, casas de veraneio, pousadas, resorts e assemelhados estão proibidos de receberem novos turistas pelo prazo de 30 dias, a contar de 20 de março.

Esta semana o Comitê de Monitoramento contra o Coronavírus em Itacaré voltou a se reunir para fazer uma avaliação das ações que foram implementadas desde o início da pandemia e intensificar as medidas para evitar a proliferação do COVID 19 no município. Na lista de ações que serão intensificadas está a manutenção das barreiras sanitárias nas entradas do município, incluindo os distritos, não permitindo, conforme os decretos em vigor, a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual, bem como o transporte individual de passageiros, a exemplo de táxis, mototáxis, vans e motoristas de aplicativos.

Outra medida que já está sendo dotada pela Prefeitura a partir desta quinta-feira (08) é a organização das filas nos locais de maior movimento, a exemplo de supermercados, bancos e casas lotéricas, evitando aglomerações. Para isso os fiscais e guardas municipais da Prefeitura já estão atuando para organizar e orientar os estabelecimentos e as pessoas quanto as distâncias necessárias. Outra ação da Prefeitura de Itacaré será a desinfecção, de duas em duas horas, da área comercial do centro da cidade, onde ocorrem os maiores movimentos.

Mas as ações não para por aí. No encontro o Comitê de Monitoramento, formado por médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, o comandante da 72ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Hosanah Rocha, e também do Sindicato de Hotelaria e Alimentação, ficou decidida a intensificação da campanha para o uso, confecção e doação de máscaras, como forma de proteger a todos. Outra decisão foi de que os representantes comerciais vindos de outras cidades só poderão vender para o comércio local de forma remota.

De acordo com o prefeito “Itacaré não está livre de receber o vírus, assim como nenhuma cidade do Brasil. “Mas o empenho de nossa equipe em se antecipar as orientações vem dando tranquilidade aos nossos munícipes. Nosso maior patrimônio são as pessoas”, assegurou o prefeito.