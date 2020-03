O prefeito de Coaraci, Jadson Albano (PP) anunciou nesta segunda-feira que o município teve o primeiro caso confirmado de coronavírus. Uma pessoa que já estava em isolamento na zona rural e não está com mais os sintomas. A secretaria de saúde está monitorando 220 casos suspeitos na cidade. Com a confirmação do primeiro caso o prefeito vai baixar um novo decreto com restrições mais fortes no município. (Políticos do Sul da Bahia)