Prefeito de Canavieiras disse que foi ameaçado de morte pela oposição.

O prefeito de Canavieiras, Roberto Almeida (PROS), usou a rede social para relatar que foi ameaçado de morte por um membro da oposição. “Alguém da oposição está me ameaçando de morte. Não temo, o Senhor é conosco. Peço orações”, escreveu. O alcaide não citou quem fez a ameaça, mas a declaração agitou a política local.

O prefeito Clovis Roberto de Almeida de Souza (Dr. Almeida), autorizou a reabertura do comercio local das 8 às 14h, desde que sejam adotadas medidas preventivas para evitar a propagação da doença. A decisão do gestor foi tomada depois de uma reunião solicitada pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Isso causou grande polêmica, já que teve gente da oposição usando a decisão para fazer política. As informações são do site Políticos do Sul da Bahia.