Prefeito de Camamu diz estar sendo chantageado por blogueiro.

O prefeito Enoc Souza (PP), de Camamu, no Baixo Sul do estado, alega estar sendo coagido e ameaçado pelo blogueiro Eduardo Almeida Neto – o Dudu Face. A alegação do alcaide ocorreu após Dudu que sempre postou mensagens de gratidão ao prefeito, iniciar uma série de ataques contra o mesmo, no que o midiático chama de denúncias.

“Sempre colaboramos na medida do possível com o trabalho de Eduardo, de uns dias para cá ele iniciou umas exigências e nós não executamos, porque fazemos tudo dentro da legalidade, daí ele começou os ataques. Mas não vamos ceder, nem dar dinheiro por chantagem”, alegou o prefeito.

Questionado sobre as denúncias de Ferreira, Enoc alegou que se orgulha de ter sido o gestor que mais capitaneou obras no município. Ele ainda alega o porquê do blogueiro não ter feito as “denuncias” quando participava do setor de comunicação da prefeitura.

“Não compro silêncio de ninguém. Os que quiserem falar, podem falar, mas falem a verdade. Exibam as obras que fizemos e que têm mudado a vida de nossos irmãos camamuenses”, refletiu Enoc.

Mesmo sendo acusado pelo prefeito, Eduardo não postou nenhuma nota em sua página no facebook rebatendo as acusações, mas segue fazendo vídeos de espaços da cidade que estão abandonados, e segundo o secretário de Viação e Obras, Joubert Laytynher, encontram-se na programação licitatória para reformas, já que há mais de 20 anos não tinham nenhum tipo de adequação, conforme alegou o chefe da pasta. (LIVRE NOTÍCIAS)