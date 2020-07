Prefeito confirma reabertura do comércio nesta quinta (9).

O prefeito de Itabuna Fernando Gomes (PTC), reafirmou que o comércio será reaberto nesta quinta-feira, 9, após a ampliação dos leitos clínicos e dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTIs do hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Os equipamentos, que chegaram nesta terça-feira, 7, na unidade hospitalar, foram adquiridos pelo município, em uma empresa de São Paulo, conforme aponta Fernando. O governo Federal, por intermédio do deputado federal João Bacelar (PL), enviou mais 15 aparelhos respiradores, onde serão instalados para atender os pacientes da Covid. Fernando disse ainda, que a abertura do comércio seguirá normas rigorosas e pediu que somente saia quem realmente precise. “Vamos abrir, os primeiros dias serão sem o ônibus, para somente (vim) quem realmente precise. Espero que os comerciantes cumpram nosso decreto, caso contrário torno a fechar o comércio de Itabuna”, disse Gomes.(RBN)