Prefeito acompanha obras do novo Mirante da Pancada, em Taboquinhas.

Cercado por rios, cachoeiras, corredeiras e uma exuberante mata atlântica, o distrito de Taboquinhas, em Itacaré, vem se consolidando a cada dia como um destino turístico encantador. E para incentivar ainda mais essa vocação turística, a Prefeitura de Itacaré vem realizando uma série de obras no distrito, como a pavimentação de ruas, construção de mirante, melhoria das praças e o painel artístico da balaustrada contando a história do município.

E uma das obras que em fase de conclusão é o Mirante da Pancada, que fica no prolongamento da rua do Comércio, um local com uma das melhores vistas de Taboquinhas. O que já era bonito agora está muito melhor. O local foi totalmente urbanizado e ali está sendo construída uma estrutura de madeira e também serão colocados canteiros e iluminação, deixando o espaço muito mais bonito para contemplar as riquezas naturais de Taboquinhas.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, visitou as obras do novo mirante e destacou a importância desse novo espaço para impulsionar o turismo do município. De acordo com o prefeito, a proposta é valorizar cada vez mais os pontos turísticos de Taboquinhas e de toda a zona rural, atraindo mais visitantes, movimentando a economia e gerando muito mais emprego e renda. E o mirante fica bem em frente a queda d’água da Pancada, local onde começa o circuito das corredeiras, no Rio de Contas, um espaço que vai reunir as belezas naturais, esporte, lazer, aventura e ainda contar um pouco da história do município.

A Prefeitura de Itacaré também realizou as obras de pavimentação do prolongamento da Rua do Comércio na entrada da cidade, onde fica o novo Mirante da Pancada, deixando tudo urbanizado, garantindo uma melhor qualidade de vida para os moradores e possibilitando um melhor acesso ao local. A urbanização faz parte do projeto desenvolvido pelo prefeito Antônio de Anízio de criar novos pontos turísticos e melhorar os espaços de lazer para atrair os visitantes, movimentar a economia, implantar ambientes de entretenimento para os moradores e visitantes e deixar o distrito de Taboquinhas e todo o município de Itacaré cada vez melhor.