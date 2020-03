Prefeita de Ubatã testa negativo para o Covid-19.

A prefeita Siméia Queiroz informou, na tarde desta sexta-feira (20), nas redes sociais, que o teste ao qual ela foi submetida deu negativo para Coronavírus. Siméia havia sido submetida ao exame na última terça-feira (17). O resultado já está no sistema do LACEN, Laboratório Central do Estado da Bahia.

“Acabamos de receber o resultado do exame para Coronavírus enviado para o Lacen. É com muita alegria, dando glórias a Deus e agradecendo muito aos amigos pelas orações, informamos a nossa comunidade que o resultado deu NEGATIVO. Pedimos, no entanto, que todos mantenham a vigilância e as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e permanecem em casa. É a nossa contribuição, o nosso gesto de amor”, anotou a prefeita nas redes sociais. Em tempo, o município tem adotado uma série de medidas para prevenir a proliferação dos vírus. *Informações do Ubatã Notícias