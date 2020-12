Prefeita de Maraú desmente boato de novo fechamento da Península de Maraú.

A prefeita do município de Maraú, Gracinha Viana (PP), negou a possibilidade de um novo fechamento da Península. De acordo com a chefe do executivo municipal, não existe nenhuma intenção de fazer um lockdown na cidade.

“Não temos intenção de fechar nada. Só se acontecer algo muito extraordinário, um aumento muito significativo de casos ativos, fora isso, não teremos nenhum fechamento. Enquanto eu estiver como prefeita, até 31 de dezembro, não iremos fechar nada.” Diz a gestora.

O comunicado se faz necessário, após uma onda de boatos que se espalharam em todo o município, visando apenas prejudicar o turismo e causar pânico em moradores, empresários e turistas. A prefeita Gracinha Viana reforça a importância das medidas de prevenção ao coronavírus,

Segundo a gestora, a administração irá lutar e auxiliar no que puder para que o comércio local não sofra com outro fechamento, gerando grande prejuízo aos empresários locais. A Vigilância em Saúde vem reforçando a fiscalização nos estabelecimentos comerciais e comprovando as medidas preventivas.

Ainda segundo a prefeita, o comércio irá funcionar normalmente. Ela pede, no entanto, que todos empresários, moradores e turistas permaneçam respeitando e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, como por exemplo o uso contínuo da máscara e álcool em gel.

ASCOM – Prefeitura de Maraú.