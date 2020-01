Pré-jornada pedagógica em Itacaré discutiu Planejamento e Gestão do Conhecimento.

Diretores, vice-diretores e coordenadores das unidades escolares da rede municipal de Itacaré participaram na manhã desta terça-feira, no auditório do Ecoporan Hotel, da Pré-Jornada Pedagógica, que teve como tema Planejamento e Gestão de Conhecimento. Promovido pela Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Educação, o encontro teve como principal objetivo planejar e organizar as ações de 2020, além de refletir, motivar e compartilhar com todos os gestores e coordenadores a gestão do conhecimento nas unidades escolares do município.

Abrindo o encontro, a secretária municipal de Educação, Eliane Camargo, falou da importância do planejamento nas unidades escolares e das ações que devem ser realizadas de forma conjunta, compartilhando as experiências e conhecimentos. Em seguida foi proferida a palestra com o tema “Planejamento e Gestão do Conhecimento”, com a professora doutora Genigleide da Hora. Logo depois aconteceu o planejamento para o Encontro Pedagógico da unidade escolar, seguindo com o planejamento das ações de 2020 e a confraternização entre os participantes.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, considerou o planejamento como um elemento importante para estabelecer um objetivo e determinar o curso da ação que se deve seguir para alcançar as metas. A secretária Eliane Camargo complementou afirmando que a pré-jornada representa um espaço de socialização e debates acerca do planejamento e gestão do conhecimento da educação no município. A proposta foi promover a integração e o conhecimento dos profissionais de educação no desenvolvimento do planejamento e alinhamento das ações educativas.