Prado: Prefeitura anuncia retomada de atividade turística em 1° de julho.

A Prefeitura de Prado, no extremo-sul da Bahia, anunciou, nesta terça-feira (23), o reinício gradual das atividades turísticas no município. A partir de quarta-feira (1º), hotéis, pousadas, agências de turismo, pensões e casas de hospedagens estarão autorizados a funcionar, conforme previsto em decreto.

Para voltar a funcionar, os estabelecimentos comerciais precisam adotar medidas para evitar o contágio e a disseminação do novo coronavírus. Devem, por exemplo, disponibilizar álcool 70%, adotar uso de máscara e assegurar o distanciamento mínimo entre as pessoas. Já os passeios turísticos vão depender de regulamentação dos protocolos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério do Turismo (MTur) e Secretária Municipal de Turismo.