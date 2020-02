Praça São Miguel ganha exposição ao ar livre “Caras e Caretas de Itacaré”.

Odiados por uns e amados por outros, os famosos e tradicionais Caretas, tema do carnaval de Itacaré 2020, ganhou uma belíssima exposição que vem chamando atenção de quem passa. A exposição foi idealizada pela Fotógrafa Maria Amália Martin, moradora de Itacaré desde abril de 2005, e conta com 70 fotos coladas em painéis no entorno da Praça São Miguel.

Lembrando que essa exposição só está acontecendo por conta do apoio imprescindível de pessoas e empresas que acreditam que a cultura é o nosso maior patrimônio!

São elas, Marimar Presentes, Pousada Vira Canoa, Farmácia Brasil, Cabana Corais, Ademar Sá, Márcia Carneiro, Paulo Sérgio Sousa Lima, José Alcino Alcino “Zé da Farmácia”, Antonio Bruno Carneiro, Cris Beltrame e Douglas, Danilo Itacaré, Diego Augusto entre tantas outras pessoas que acreditaram e apoiaram!

