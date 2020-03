Pousada e restaurantes começam a suspender atividades em Itacaré, por causa do coronavírus.

Depois de escolas privadas, o trade turístico de Itacaré, vem aderindo voluntariamente ao isolamento social por conta do coronavírus. O objetivo é ajudar no controle da chegada do Covid-19 a cidade. Vários estabelecimentos estarão fechados por pelo menos 15 dias.

A preocupação de todos é com a saúde e está em consonância com as medidas de prevenção determinadas por decreto pela prefeitura de Itacaré. Alguns estabelecimentos fecharam, e anteciparam as ferias para todos funcionários, algumas pousadas não estão recebendo novas reservas e esperando os últimos hospedes saírem para fecharem e aderirem.

Estabelecimentos como o Restaurante Zé Senzala, Restaurante Itacarezinho, Na Grelha Hamburgueria, Pousada Vila dos Pássaros, Motor Sushi foram alguns dos vários estabelecimentos que já oficializaram a suspensão das atividades em Itacaré.

Informações: BarraGrande24h.com