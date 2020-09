Porto Seguro: Pessoas se aglomeram e ignoram medidas de precaução à Covid-19.

Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, parece viver como se não houvesse nenhuma pandemia ameaçando a saúde e a vida das pessoas com o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Sábado (05/09) à noite na tradicional Rua do Mucugê, point da galera mais descolada, a ferveção muito se assemelhava à agitação do último verão. Na entrada de uma casa de shows, muita gente com sorriso à mostra, brindando e festejando em meio a uma aglomeração só vista em dias de carnaval. Praticamente todos sem máscara. Havia uma ou outra exceção perdida no meio da multidão.

Há quase um mês, um novo decreto da prefeitura de Porto Seguro autorizou o funcionamento de bares, lanchonete e pizzarias, com no máximo de 50% da sua capacidade e com o devido respeito às regras de higiene e distanciamento estabelecidas pela vigilância. Mas as imagens e relatos feitos por um internauta que passou pela Rua do Mucugê na noite de sábado mostram uma realidade bem distante do que está no papel, sem qualquer fiscalização para cumprimento da lei. Apesar de ter atingido a estabilidade nas taxas de transmissão da Covid-19, a situação ainda não pode ser considerada tranquila em Porto Seguro. *As informações são do Radar 64