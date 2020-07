Porto Seguro: Pescador joga rede e é surpreendido com tubarão Tigre de 120 kg.

Um pescador foi surpreendido durante atividade no mar na manhã desta segunda-feira (13) em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. É que quando puxava a rede se deu conta que havia um tubarão. Segundo o Radar 64, o animal da espécie tigre, que pesa cerca de 120 quilos e três metros de comprimento, estava vivo e preso na rede de Aliomário Peixoto, de 49 anos. Como o tubarão-tigre é dado como ameaçado de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, Peixoto disse que resolveu soltá-lo no mar. A captura do peixe ocorreu a três milhas (cerca de sete quilômetros) da Costa de Porto Seguro. Peixoto contou que não foi a primeira vez que teve um tubarão na rede.