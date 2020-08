Porto Seguro libera banho de praia e funcionamento de barracas e restaurantes.

A Prefeitura de Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, liberou para banho as praias e prática esportiva individual. As barracas de praia, assim como os restaurantes que já possuem o selo do Programa Porto Mais Seguro, também poderão voltar a receber seus clientes, com 50% da sua capacidade e conforme autorização da Vigilância Sanitária. O novo decreto autoriza também o funcionamento de bares, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, com no máximo de 50% da sua capacidade e com o devido respeito às regras de higiene e distanciamento estabelecidas pela Vigilância Sanitária. Os serviços de buffet também poderão ser retomados, sob a orientação da Vigilância Sanitária e autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Planejamento, sendo que a solicitação não poderá ser inferior a 10 dias da abertura e com controle do número de pessoas que não poderá exceder a 50 clientes. Porto Seguro tem 1.896 casos de novo coronavírus confirmados e 1.655 curados. Há 198 pessoas com os sintomas da doença se recuperando da doença, 12 internados e 31 óbitos. Além disso, 43 pessoas aguardam o resultado do exame. (Pimenta)