Por causa do coronavírus, festa do Prêmio Destaques Itacaré é adiada.

Como forma de prevenção, visando ao bem-estar do público, para evitar a propagação do coronavírus, a grande festa da 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que ocorreria no próximo sábado, 21, foi adiada e uma nova data ainda está em estudo. O prêmio, que é uma realização da Itacaré FM e o Site Itacaré Urgente.com e apresentado pelo cerimonialista Eder Ramos. Busca reconhecer e premiar empresas, profissionais, personalidades, autoridades e instituições que obtiveram destaques em vários segmentos do comércio e serviços do município de Itacaré durante o ano.

“Devido à pandemia de coronavírus, e sujestão da Prefeitura Municipal de Itacaré, através da Secretaria de Saúde, a grande Festa do Prêmio Destaques Itacaré, marcado para o próximo sábado(21), às 19h30, foi adiada. Tomamos esta decisão visando a preservar a segurança do público e contribuir com o esforço das autoridades para assegurar a saúde da população, a nova data ainda está em estudo”, diz o comunicado oficial.

Na Bahia vários outros eventos também foram adiados.

Festival da Cidade

O evento que celebra o aniversário de Salvador, foi adiado por tempo indeterminado por causa do risco de disseminação do novo coronavírus. A divulgação foi feita pelo prefeito ACM Neto. Não há previsão de nova data para o evento de comemoração dos 471 anos de Salvador.

Micareta de Feira de Santana

Evento que acontece há mais de 80 anos na cidade a cerca de 100 km de Salvador também foi adiado por tempo indeterminado. Festa seria em abril.

A Caminhada Penitencial da Igreja Católica

Promovida pela Arquidiocese de Salvador, que seria no domingo (15) foi suspensa. Além disso, três celebrações eucarísticas também foram canceladas, no mesmo dias. As missas seriam realizadas no Santuário de Nossa Senhora de Conceição da Praia, Matriz de Nossa Senhora das Dores e Matriz de Nossa Senhora dos Mares.

Sindae cancela 20º Grito da Água

Por medida de precaução e em respeito à saúde pública, como forma de evitar a propagação do coronavírus, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (Sindae) suspendeu a realização do 20º Grito da Água marcado para o próximo dia 20 de março, em Salvador.

A tradicional caminhada arrasta milhares de pessoas entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves. É a maior manifestação de rua que se realiza no Brasil, todos os anos, para celebrar o Dia Mundial da Água (22 de março), segundo informações do Sindae.

Eventos promovidos pelo Hospital Aliança

Unidade de saúde que fica em Salvador suspendeu diversos evento. Até quinta-feira (12), a unidade não tem casos confirmados de pacientes internados por coronavírus.

Os eventos adiados pelo Aliança, sem data para nova são: Café filosófico da Cardiologia (16 de março), Sessão clínica de endocrinologia (18 de março), Sessão clínica de fisioterapia (24 de março), Lançamento do núcleo de endometriose e fertilidade (26 de março), Jornada de fisioterapia pedriátrica e neonatal (3 de abril) e curso de gestante (dias 7 e 8 de abril).

Boteco Elétrico no Santo Antonio Além do Carmo

O projeto Boteco Elétrico, que seria realizado com cortejo no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, no sábado (14), foi adiado. A nova data ainda será divulgada.

Festival de Arembepe

Evento que acontece na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador , foi cancelado seguindo a orientação de especialistas e recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), por conta do aumento no número de casos do coronavírus no país. A festa seria entre os dias 20 e 23 de março.

Juazeiro

Aulas das escolas municipais da cidade no norte da Bahia foram suspensas a partir de sexta-feira (13) pelo período de sete dias, após um decreto assinado pelo prefeito. Além do coronavírus, a prefeitura alerta para a disseminação do H1N1. Recomendou-se ainda que as escolas particulares e estaduais também suspendam as aulas por sete dias.

Ainda no decreto, a prefeitura determinou que fica suspenso eventos, de qualquer natureza, com mais de 100 pessoas que exijam licença do poder público.

Prefeitura de Almadina cancela festa de aniversário.

O prefeito Milton Cerqueira juntamente com seu secretariado em reunião na manhã desta sexta-feira optou pelo cancelamento da programação previamente agendada para este fim de semana onde haveria no sábado um show gospel com a cantora Mariana Valadão e no domingo shows musicais, tendo em vista que a Pandemia do Covid-19, declarada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) está tomando proporções no Brasil e haveria o deslocamento de um grupo musical da região sudeste do país para o município.

Titãs Trio Acústico é adiado em Vitória da Conquista

O Coletivo Suíça Bahiana, seguindo recomendações do Ministério da Saúde referentes à pandemia do novo coronavírus (covid-19), informa o adiamento do show Titãs Trio Acústico que ocorreria neste domingo, 15. O evento seria realizado no Centro de Convenções Divaldo Franco, em Vitória da Conquista.

O adiamento é uma medida de precaução, acordada entre a Banda e a produção do evento, conforme a orientação dos órgãos de vigilância epidemiológica.

Além disso, a turnê prevista para o estado da Bahia ficou inviabilizada devido ao cancelamento do show na cidade de Itabuna, após decreto emitido pela Prefeitura na tarde desta sexta-feira, 13. O texto do documento suspende a realização de eventos que reúnam mais de 50 pessoas.

As informações sobre ingressos já adquiridos e novos ingressos serão prestadas assim que for possível confirmar a nova data.

Universidade Federal da Bahia – UFBA

As aulas de graduação e pós-graduação estão mantidas. Entretanto, foram suspensos congressos, simpósios, cerimônias de formatura, posse e entrega de títulos honoríficos, eventos comemorativos, científicos, artísticos, culturais e esportivos. Também foi suspenso o funcionamento do Restaurante Universitário e dos Pontos de Distribuição, mantendo-se a distribuição de alimentos conforme regulamentação que deve ser emitida pela Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil.

Os museus da UFBA estão temporariamente fechados à visitação do público. Também estão suspensas as viagens nacionais e internacionais de qualquer natureza, que deverão ser reavaliadas e remarcadas. Recomenda-se ainda que reuniões e bancas de conclusão de curso se realizem, sempre que possível, com a utilização de ferramentas digitais de comunicação.

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

A universidade, com campi no sul da Bahia, anunciou, o adiamento do início do semestre letivo das turmas de graduação, por causa do coronavírus.

Por meio de nota, a UESC informou que, apesar de não haver casos suspeitos na comunidade acadêmica, a decisão foi tomada com o objetivo de preparar ações de enfrentamento da crise.

16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que seria realizada entre os dias 16 e 20 deste mês, no campus Malês da UNILAB, na cidade de São Francisco do Conde foi adiada por tempo indeterminando, seguindo as medidas para evitar aglomeração.

Casos confirmados

Até esta sexta-feira (13), a Bahia tem sete casos de pessoas infectadas pelo coronavírus confirmados por meio de testes, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Uma das pacientes já foi liberada do isolamento domiciliar.

A primeira paciente foi um caso importado, de uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira de Santana, que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma, onde aconteceu a contaminação.

A segunda paciente foi a primeira transmissão local do coronavírus, em uma mulher de 42 anos, trabalhadora doméstica, que teve contato domiciliar com a primeira paciente, quando ainda esta ainda estava sintomática. O terceiro caso também é uma mulher, idosa de 68 anos, mãe da trabalhadora doméstica.

Os outros quatro casos confirmados são: uma mulher de 52 anos e a filha de 11 anos, que voltaram de uma viagem recente à Espanha, e um idoso de 72 anos, que também veio de viagem recente à Itália e está internado em um hospital privado.