Por causa de coronavírus, Casa Lotérica em Itacaré abre em horário reduzido.

A Casa Lotérica Veleiro da Sorte em Itacaré, informa a toda comunidade, que em razão do avanço da Pandemia do Coronavírus em todo pais, está em funcionamento em horário reduzido, mas com equipe reforçada, para evitar filas e aglomeração de pessoas. O novo horário de funcionamento é dás 08h às 13hs.

Evite filas nos bancos, pague suas faturas, como também boletos bancários dos mais diversos, ou faça depósitos ou saques da Caixa, na Casa Lotérica Veleiro da Sorte ou até mesmo uma “fezinha”! A Lotérica Veleiro da Sorte, fica situada na Avenida Castro Alves S/N – Centro na Orla de Itacaré.

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta das 8:00 as 13:00 aos sábados das 8h ás 12h.

Telefone para contato : (73) 9 99829646