Policiais militares da Bahia terão adicional por insalubridade.

Em decisão divulgada no Diario de Justiça Eletrônico (DJe) nesta quinta-feira, 30, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) autorizou a liminar que garante o pagamento de adicional de periculosidade de 20% aos Policiais Militares da Bahia durante a pandemia de coronavírus. No pedido, o soldado Emerson Vasconcelos de Jesus, lotado no 4° Pelotão da 18° Cipm, ressaltou o perigo da profissão e a exposição frequente. “O serviço do policial o obriga a se aproximar dos destinatários das diligências para realizar investigações, atendimento ao público em geral, ingressar em residências e empresas, cumprir buscas e apreensões, entre outras atividades, onde frequentemente encontram-se pessoas enfermas que podem estar infectadas pelo vírus”.