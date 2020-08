Policiais Civis suspendem paralisação após decisão do TJ-BA.

O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc) suspendeu a paralisação de 24 horas que chegou a começar na manhã desta terça-feira (11). A decisão foi tomada depois que o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) declarou o movimento ilegal e estipulou multa por descumprimento.

A categoria decretou a paralisação alegando descaso por parte do governo em relação aos protocolos de segurança em combate ao coronavírus. A carreata, saindo do prédio da Polícia Civil da Bahia, na praça da Piedade, em Salvador, em direção ao prédio da Governadoria no Centro Administrativo da Bahia (CAB), está mantida. O presidente do Sindpoc, Eustácio Lopes, disse que vai protocolar um pedido para a implementação das medidas de segurança para evitar a contaminação do coronavírus.(Giro Ipiaú)