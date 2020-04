Polícia Militar apreende arma de fogo em Itacaré.

Na madrugada desta quinta-feira (23), após denúncia anônima de que um homem estaria em posse de uma arma de fogo em via pública, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional – PETO, deslocou até o Bairro Santo Antônio, onde após incursão tática utilizando as técnicas de conduta de patrulha, surpreendeu um indivíduo com as características da denúncia, encontrando em seu poder, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .22, municiado com 09 nove munições intactas.

Os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo, sendo o mesmo conduzido e apresentado no Plantão Regional da Polícia Civil em Ilhéus, onde foi lavrado o boletim de ocorrência pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no Art. 16 da Lei 10.826/03.



