Polícia investiga indícios de crime ambiental em Taboquinhas.

A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPA/Mata Atlântica) está investigando a denúncia de indícios de um crime ambiental que provocou a morte de milhares de crustáceos e peixes do Rio de Contas, na região do Porto das Farinhas, no distrito de Taboquinhas, em Itacaré. A suspeita é de que tenham jogado produtos químicos na água, provavelmente carrapaticidas ou outros venenos de grandes proporções, o que acabou provocando a morte dos animais.

Na manhã desta quinta-feira equipes da CIPA, juntamente com o vereador Seu Luiz, foram até o local, ouviram moradores e pescadores do local, coletaram amostras dos animais e iniciaram as investigações. Logo depois as equipes e o vereador se reuniram com moradores e pescadores do local para não somente evitar que novos crimes ambientais aconteçam no local, como também foram orientados a denunciar em casos de irregularidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também está acompanhando o caso e realizando investigações. O objetivo é descobrir a causa da morte dos animais, os produtos que foram jogados no rio e o autor do crime ambiental, para que possa responder pelos danos ao meio ambiente.

No local a cena é assustadora. São milhares de camarões, peixes e crustáceos de diferentes tamanhos que estão mortos e expostos nas margens e nas pedras. Os moradores da localidade estão com receios de consumir os camarões do Rio de Contas. A expectativa é que a Polícia Ambiental descubra os possíveis autores do crime, informe a proporção da área afetada e avalie os riscos que a comunidade corre caso consuma os peixes dessa região.