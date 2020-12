Polícia identifica assaltantes que atiraram em turista na Península de Maraú.

Após buscas realizadas pela polícia militar de Maraú, através de serviço de inteligência da 72º CIPM/ITACARÉ, a PM conseguiu identificar os suspeitos de participação em uma tentativa de assalto a um casal de turistas na rotatória da BA-001 com a BR030, que vitimou a gestante catarinense Andreza Maestri, de 44 anos. Andreza foi atingida por um tiro no olho esquerdo. O site G1 chegou a divulgar que a mulher teria morrido, mas a família informou que a vítima permanece viva, em estado gravíssimo no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. A bebê também está viva e recebe oxigênio.

A vítima estava indo para a praia de Taipu de Fora, para passar o fim de ano com o marido. O casal estava de carro quando foram surpreendidos pelos criminosos. “Eles estavam numa rótula quando ela avistou quatro pessoas e falou ‘acho que é um assalto’. Eles deram a ré no carro e foram alvejados. Os assaltantes continuaram atirando, ele [marido] saiu em fuga, buscando socorro”, relatou a sobrinha ao site G1.

Um menor de iniciais M.A.D.S suspeito de participar do assalto, foi identificado pela PM no povoado de Santa Maria, em Maraú, sendo apreendido e apresentado na sede da 7º Coorpin/Ilhéus. Em depoimento, o menor confessou ter participado do crime, junto com seu irmão de nome Riquelme e outro indivíduo conhecido por Lopes que foi o autor dos disparos. O quarto participante do crime foi identificado apenas por Branquinho, da cidade de Aurelino Leal. Os foragidos estão sendo procurados pela polícia militar que seguirá intensificando o policiamento na região em busca dos criminosos.(Barra Grande 24h).