Polícia Civil da Bahia anuncia paralisação das atividades por 24h.

A Policia Civil da Bahia vai paralisar suas atividades, por 24 horas, na quarta-feira (08jul20). O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindipoc), Eustácio Lopes, após assembleia extraordinária da categoria. Ele reclama de descasos da gestão da Polícia Civil e do Governo do Estado já que, segundo o Sindipoc, todas as tentativas de diálogo e negociação foram fracassadas. Informa que o número de policiais civis infectados não para de crescer enquanto o governo ignora leis, normas e os protocolos de biossegurança, sem fornecer regularmente os Equipamentos de Proteção Individual, assim como, a testagem para todos os policiais civis.