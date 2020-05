Polêmica: Prefeitura declara que emendas do deputado João Roma para Saúde de Itacaré é Fake.

A liberação de recursos na ordem de R$ 300 mil destinados pelo Governo Federal para atender os serviços de saúde da atenção básica no município de Itacaré não foram através de emendas do deputado federal João Roma, conforme noticiou o parlamentar. A confirmação foi do Ministério da Saúde que informou ser os recursos provenientes do Programa Incremento ao PAB e que já seriam destinados ao município de Itacaré sem precisar emendas parlamentares. O Ministério da Saúde informou ainda que quando se trata de uma emenda parlamentar vem sinalizado na proposta o nome do deputado, o que não foi o caso, já que esses recursos foram de iniciativa do próprio Governo Federal.

A suspeita é que ao descobrir que o dinheiro seria liberado pelo Ministério da Saúde para Itacaré, o deputado federal João Roma teria tentado tirar proveito político da situação já que, embora sendo bem votado no município, até o momento não apresentou nenhuma emenda para a cidade. O deputado João Roma chegou a encaminhar ao prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, o ofício 22/2020 informando que os recursos teria sido uma proposição dele, através da solicitação feita pelo ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itacaré, Edson Mendes (Nego de Saronga). Mas o Ministério da Saúde apresentou cópias dos documentos e desmentiu o parlamentar.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, chegou a agradecer ao deputado Joao Roma pela suposta emenda para ajudar o município e também ao ex-presidente da Câmara pela iniciativa de se juntar a essa luta para combater o coronavírus. A surpresa foi descobrir, através de contato com o Ministério da Saúde, que não teria sido uma ação do deputado João Roma, conforme foi divulgado. O prefeito chegou a entrar em contato com a assessoria parlamentar do deputado para saber o que ocorreu, mas não houve justificativa.

De acordo com o prefeito, se a iniciativa tivesse sido de fato do deputado federal João Roma seria justa e uma forma de agradecer à comunidade de Itacaré, já que o parlamentar teve 539 votos no município e até o momento não apresentou qualquer proposição em benefício da cidade. De acordo com o prefeito, ainda é tempo do deputado apresentar emendas para Itacaré, assim como outros parlamentares que queiram ajudar o município, pois o momento é de união de todos, independente de grupos políticos ou filiações partidárias, visando proteger o maior patrimônio que é a vida da população.