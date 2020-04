PM de Itacaré intensificará fiscalização para evitar que furem a barreira sanitária.

O comandante da 72ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Hosanah Rocha, fez um comunicado através das redes sociais garantindo que a corporação estará com todo o seu efetivo trabalhando para evitar que furem as barreiras sanitárias em Itacaré e descumpram os decretos que impedem a hospedagens e chegada de visitantes no município. De acordo com o comandante da CIPM, a situação é de alerta e de cuidados, por isso é importante de todos colaborem, sigam as determinações do isolamento social e cumpram os decretos em vigor que visam nada mais do que a proteção da saúde e o bem-estar de todos.

Major Hosanah adiantou que recebeu informações de que taxistas e motoristas de aplicativos estão trazendo turistas para Itacaré, burlando os decretos em vigor. “Mais grave que isso é que estão colocando esses turistas para forjar, se passando por moradores da cidade, o que é inadmissível”. Ele assegurou que durante toda esta semana estará intensificando a fiscalização, junto com as equipes da Prefeitura de Itacaré, para evitar esses abusos, que se constituem em verdadeiros crimes, previstos no Código Penal Brasileiro. Também alertou que a 72ª CIPM não exitará em encaminhar para a delegacia todas essas pessoas que descomprirem as normas das equipes de saúde.

O comandante da 72ª CIPM informou que o prefeito Antônio de Anízio teve a coragem de tomar todas essas importantes e necessárias medidas para combater o coronavírus e proteger a população, mas é preciso que todos colaborem. Ele fez um apelo para que os donos de pousadas, flats e casas de alugueis colaborem não recepcionando esses turistas que eventualmente tenham furado as barreiras. E garantiu que estará fiscalizando cada casa de aluguel, taxi ou estabelecimento comercial onde receber as denúncias de descumprimento dos decretos municipais.

“Estamos atravessando um dos momentos mais difícil que já vivenciamos. O inimigo é um só, o coronavírus. Alguém, acha que o prefeito para adotar as medidas que têm sido tomadas tem sido fáceis? O desgaste político é muito grande, as pressões são insuportáveis, mas o pensamento é um só: proteger a comunidade”, ressaltou o comandante da 72ª CIPM. “Esse momento é de luta e vamos vencer. Não é possível que pessoas ainda tentem burlar a fiscalização, se tornando mais um aliado do vírus”, complementou.