Piso de camarote do Batuba Beach cede e assusta foliões em Olivença.

Uma parte da estrutura do “camarote premium” do Batuba Beach (Casa de Shows), em Olivença, cedeu durante o primeiro dia da festa que ocorreu neste sábado (28). Segundo informações do blog Fabio Roberto, a estrutura tinha sido liberada pelo Corpo de Bombeiros. No momento do incidente, algumas pessoas estavam no local e precisaram correr para esvaziar o espaço. Ainda não há informações se alguém ficou ferido. O espaço foi interditado pela produção do evento para ser averiguado e, eventualmente, restaurado para os dias seguintes do evento. Ainda não se sabe o que gerou o incidente.