Petrobras faz importação adicional de gás de cozinha e reduz preço em 10%.

A Petrobras firmou nesta segunda-feira que contratou importação adicional de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em momento em que consumidores em alguns pontos do país realizaram uma corrida às compras do chamado gás de cozinha, em meio a preocupações com a oferta devido a medidas de controle do coronavírus.

A Petrobras anunciou a importação de três navios carregados com GLP, cada um com capacidade de 20 milhões de quilos, ou o equivalente a 1,6 milhão de botijões de cozinha, para reforçar o abastecimento do país, segundo nota da companhia. O primeiro navio está programado para chegar nesta segunda-feira, enquanto os outros dois em 6 e 10 de abril.

COMPORTAMENTO E PREÇOS

Bandeira de Mello pontuou que agentes do setor de GLP haviam se preparado para enfrentar o atual momento de combate ao coronavírus e garantiu que toda a logística necessária para o abastecimento está funcionando normalmente. Atualmente, 96% dos lares brasileiros consomem gás de cozinha, acrescentou.(Reuters)