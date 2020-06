Petrobras aumenta gasolina em 10% nas refinarias.

A Petrobras elevou nesta terça-feira (9), os preços médios da gasolina em suas refinarias em 10%, enquanto as cotações do diesel seguirão estáveis. O reajuste é o primeiro anunciado pela Petrobras em junho e segue-se a quatro aumentos consecutivos aplicados pela empresa para a gasolina em maio. A estatal defende que sua política de preços busca seguir valores de paridade de importação, que levam em conta os valores no petróleo no mercado internacional mais custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio.