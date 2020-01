PETO 70 recupera carros roubados na Rodovia Ilhéus.

A guarnição operacional do Peto 70 recuperou dois carros roubados que estavam às margens da rodovia Ilhéus-Itacaré, no final da tarde desta sexta-feira (10). A Polícia Militar recuperou um Fiesta Sedan, cor prata, placa policial NZS-1G18, com licença de Vitória de Conquista e um Fiat Siena, cor bege, placa policial OZN-4356, com licença de Ilhéus, este último inclusive, pertencente a um motorista de aplicativo 99Pop, que após aceitar uma corrida no início da tarde desta sexta-feira (10), teve o carro roubado no Joia do Atlântico. Os carros foram apresentados no plantão da 7ª Coorpin para registro de boletim de ocorrência e, posteriormente, serem devolvidos aos respectivos proprietários. (Fábio Roberto)