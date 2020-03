Pesca Azul Sports é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

A mais completa loja de Pesca e espote da região, a Pesca Azul Sports é mais uma grande empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala na quadra poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

A Pesca Azul Sports localizada na Praça Santos Dumont, Começo da Rua Pedro Longo – Pituba, você encontra: o mais variados materiais para pesca, pesca esportiva, acessórios e equipamentos de mergulho, bicicletas e muito mais. Visite-nos!

Contato: WhatsApp

(73) 9 9910 1900.