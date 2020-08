Península de Maraú se prepara para retomada do Turismo em Setembro.

“Fizemos todo planejamento desde o início do mês de junho, fomos nas rádios e explicamos para a população a nossa intenção de retomada do turismo de forma segura para todos. Daremos início às operações turísticas na península de Maraú com toda a preparação indicada pelo Ministério do Turismo. Por isso, fizemos o Selo turismo seguro para que todas as empresas que forem abrir no dia 1 de setembro possam realizar a adesão ao selo turismo responsável”, explicou a secretária.

O selo faz parte de um programa do Ministério do Turismo que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor. O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.

No primeiro mês, seguindo orientações da Secretaria de Saúde de Maraú, os turistas terão que apresentar o teste negativo para COVID-19 nas barreiras sanitárias instalada na entrada da península, no povoado do Caubi e no píer de Barra Grande. O turista deverá apresentar exame laboratorial RT-PCR ou Sorologia IGG E IGM para entrar no município até 72hs após o resultado. Um decreto deve ser públicado nos próximos dias com os detalhes.(Barra Grande24h)