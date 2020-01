Península de Maraú é a 5º região que mais choveu no Brasil em 24 horas e a 3º da Bahia, diz INMET

A Península de Maraú, que tem como um dos seus principais destinos turísticos o distrito de Barra Grande, está entre as dez cidades brasileiras que registram os maiores acumulados de chuva em um único dia. Os últimos dias de 2019 e o início de 2020 foi e será de muita chuva na região.

De acordo com dados do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, entre 9h de 30/12/2019 e 9h de 31/12/2019, pelo horário de Brasília, choveu 56 milímetros de chuva, sendo Maraú, a terceira cidade que mais choveu na Bahia e a quinta do Brasil.

Na madrugada do último dia, 31, os shows do réveillon Mil Sorrisos chegaram a ser suspensos e retornaram após a diminuição das chuvas. Ainda em Barra Grande, o grande volume de chuva tem danificado a situação das ruas e trazendo transtornos a turistas e moradores. Não é comum esse volume de chuva nessa época do ano na região.

Grandes áreas de instabilidade se formaram sobre o Nordeste do Brasil por causa da intensificação da ZCIT e da influência da circulação dos ventos de um VCAN. Nuvens muito carregadas cresceram em vários locais e provocaram chuva forte e volumosa.

Muita chuva para o começo de 2020 no Nordeste

As áreas de instabilidade da ZCIT e geradas pela circulação do VCAN vão ficar vários dias sobre o Nordeste do Brasil. Os primeiros dias de 2020 serão com tempo instável, com pancadas de chuva frequentes em todos os estados.

Para esta quarta-feira, 1 de janeiro, a previsão é de muitas nuvens e chuva no interior e no litoral de todos os estados. Há risco de raios e de chuva moderada a forte em todos estados.

Fonte: Barra Grande 24h.