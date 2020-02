Aconteceu neste Domingo (16), o Pedal de Lançamento do ECORIDE ITACARÉ com 70 Ciclistas.O evento oficial acontecerá de 20 a 22 de março conta com o apoionda Prefeitura de Itacaré e já tem mais de 300 participantes inscritos para as competições de Mountain Bike e Ciclo Turismo. Hoje só foi uma planilha desde grande evento com participantes de mais de 50 municípios. Parabéns aos Organizadores e Obrigado pela escolha de Itacaré.