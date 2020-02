Participe do pedal de Lançamento EcoRide Itacaré que acontecerá no próximo dia 16 de fevereiro de 2020, largada 9h da praia da Coroinha, as Inscrições gratuitas. Vagas limitadas!!!! Percurso nível passeio, café da manhã, carro de apoio, ponto hidratação e suporte emergência. Inscrição direta no site: www.ecorideitacare.com

Oportunidade de deslumbrar-se e conhecer o paraíso baiano em um percurso de Mountain Bike sensacional. Nível do pedal guiado: Passeio

A cidade de Itacaré-Bahia e região Sul baiano, possuem as características essenciais para o mountain bike, como a estrutura e qualificação para o turismo e os percursos com downhills, single traks, rock garden, estradões, subidas, descidas, entre outras possibilidades que só podem ser encontradas na região.

O desafio é para todos os amantes do MTB, desde iniciantes aos profissionais. Os percursos serão selecionados com cuidados primordiais, valorizando desde as belezas da natureza às dificuldades e obstáculos possíveis que os ciclistas sempre procuram para se divertirem e se superarem durante a pedalada.

Maiores informações e dúvidas (WhatsApp): +55 73 9 8204 8282 WhatsApp Grupo