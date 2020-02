Parceria garante recuperação da estrada de Taboquinhas à BR-101.

A estrada que liga o distrito de Taboquinhas, em Itacaré, à BR-101 será totalmente recuperada, melhorando o acesso dos moradores, garantindo o escoamento da produção agrícola e incentivando cada vez mais o turismo no local. Os serviços serão realizados através de uma parceria firmada entre o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, a prefeita de Ubaitaba, Suka Carneiro, o secretário de Obras de Ubaitaba, Nilton Sales, Poty e Beto de Valdé.

Os serviços devem ser iniciados já nos próximos dias, melhorando o novo acesso e possibilitando muito mais desenvolvimento. O prefeito Antônio de Anízio explica que a recuperação de estradas é uma das principais reivindicações dos moradores da zona rural, daí a importância de melhorar os acessos para garantir o escoamento da produção, gerar renda e uma melhor qualidade de vida para a população dessas comunidades.

Esse trecho ligando Taboquinhas à BR-101 é apontado como uma das principais via de desenvolvimento do município, daí a importância de manter sempre em boas condições. E tendo em vista que nesse local estão propriedades rurais dos municípios de Itacaré e Ubaitaba, as prefeituras resolveram se unir junto com os agricultores para garantir a recuperação.

Paralelo a esse serviço, Antônio de Anízio também reafirmou que vem mantendo contatos constantes com o Governo da Bahia, através das secretarias estaduais, para viabilizar a pavimentação asfáltica desse trecho, obra que será fundamental para o desenvolvimento econômico e turístico de Itacaré. Segundo o prefeito, a pavimentação desse trecho representa não somente um sonho de todos os itacareenses, mas também vai garantir do pleno desenvolvimento de todo o município.