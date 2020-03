Palestras, exposição, serviços e diversão no II Encontro de Agricultura Familiar de Itacaré.

Centenas de pequenos agricultores e agricultoras, moradores das mais diversas regiões rurais de Itacaré, participaram neste domingo, na praça Nativo Vieira, no distrito de Taboquinhas, do II Encontro da Agricultura Familiar, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca. Durante o evento foram realizadas palestras, brincadeiras interativas, oferecidos serviços de estética e relaxamento, distribuídos muitos brindes e entregues dois tratores para as associações de agricultura familiar. Tudo isso sem contar com as apresentações culturais como poesias, cantigas, teatro e ainda o show com a banda Trio Tabocas.

O evento foi aberto pelo prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, que destacou a importância da agricultura familiar na geração de emprego e renda, na garantia dos produtos de excelente qualidade e no fortalecimento da economia do município. De acordo com o prefeito, a agricultura familiar tem sido um dos segmentos econômicos que mais cresce no município, produzindo cada vez mais e melhor, daí a importância do encontro onde se promoveu não somente o lazer e o entretenimento, mas também foi um momento da troca de experiências e de se mostrar um pouco do muito que tem se produzido na região rural de Itacaré.

E não faltou alegria, cultura e muita animação. Durante toda o encontro foram realizadas diversas brincadeiras típicas das regiões rurais, como as provas de ovo na colher, corrida de saco, arremesso e quebra de cacau. Também foram realizados sorteios com muitos prêmios oferecidos por empresas do município que acreditam no potencial da agricultura familiar. Tudo isso com muita cultura, talento e criatividade, com a apresentação de poesia com as agricultoras familiares do Assentamento Nova Vida e teatro com os agricultores da Associação Pancada Grande. O show musical ficou por conta da banda de forró Trio Tabocas, do distrito de Taboquinhas.

HOMENAGENS – E como o encontro aconteceu no Dia Internacional da Mulher, não faltaram as homenagens, principalmente para as agricultoras familiares, mulheres guerreiras que com força, conhecimento e sensibilidade tem feito a diferença no aumento da produção agrícola regional. Durante o encontro foram oferecidos serviços de massagens, maquiagens, sobrancelhas, pintura artística facial, oficinas de torço e várias outras homenagens para as mulheres.

TRATORES – Ainda durante o II Encontro da Agricultura Familiar de Itacaré, o prefeito Antônio de Anízio e os representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul fizeram a entrega de dois tratores para as associações de pequenos agricultores, numa iniciativa do Governo do Estado da Bahia e Prefeitura Municipal. O primeiro trator foi para a Associação Assentamento Pancada Grande e o segundo para a Associação de Pequenos Agricultores da Marambaia. O objetivo é garantir o aumento da produção agrícola e promover a diversificação de cultural para garantir muito mais emprego e renda no campo.

O encontro contou também com a participação do vice-prefeito Genilson Souza, secretários municipais, vereadores, do comandante da 72ª CIPM, Major Hosanah Rocha, do representante da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Marcos Japu, além de representantes do CDS-Litoral Sul, Instituto Chocolate, Sindicato de Hotelaria e Alimentação, Conselho Municipal da Agricultura Familiar, Associação de Conselhos Tutelares da Bahia, além de centenas de agricultores das mais diversas regiões de Itacaré.