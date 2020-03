Pagamento do PIS para nascidos em maio e junho começa dia 19.

A Caixa inicia no próximo dia 19, o pagamento do Abono Salarial (Programa de Integração Social – PIS) calendário 2019/2020, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os valores variam de 88 reais a 1.045 reais, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018.

Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e começaram em julho, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho de 2020.

Quem tem direito ao abono do PIS/Pasep?

Os contribuintes que tiveram rendimento médio de até dois salários mínimos mensais (R$ 2.090) e trabalharam formalmente por ao menos 30 dias no ano anterior ao do depósito têm direito ao benefício.

O pagamento é anual e pode chegar a um salário mínimo, atualmente em R$ 1.045, dependendo do tempo de contribuição: quem trabalhou por 30 dias em 2018 receberá 1/12 do valor do salário mínimo vigente em 2020; quem trabalhou por 60 dias, 2/12, e assim sucessivamente. Além disso, é necessário ser cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e estar com os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Por exemplo, se o período trabalhado foi de 12 meses, vai receber o valor integral do benefício, que é de um salário mínimo (R$ 1.045). Se trabalhou por apenas um mês, vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 88), e assim sucessivamente. Veja os valores de acordo com os meses trabalhados:

1 mês: R$ 88,00

2 meses: R$ 175,00

3 meses: R$ 262,00

4 meses: R$ 349,00

5 meses: R$ 436,00

6 meses: R$ 523,00

7 meses: R$ 610,00

8 meses: R$ 697,00

9 meses: R$ 784,00

10 meses: R$ 871,00

11 meses: R$ 958,00

12 meses: R$ 1.045,00

Calendário PIS

O calendário é feito de acordo com o mês de aniversário do contribuinte. Confira abaixo as datas da tabela de pagamento para 2019/2020:

Nascidos em julho: 25 de julho

Nascidos em ?agosto?: 15 de agosto

Nascidos em setembro: 19 de setembro

Nascidos em ?outubro?: 17 de outubro

Nascidos em ?novembro?: 14 de novembro

Nascidos em dezembro: 12 de dezembro

Nascidos em janeiro?: 16 de janeiro de 2020

Nascidos em fevereiro?: 16 de janeiro de 2020

Nascidos em março?: 13 de fevereiro de 2020

Nascidos em abril?: 13 de fevereiro de 2020

Nascidos em maio: ??19 de março de 2020

Nascidos em junho: ??19 de março de 2020

Calendário Pasep

Final da inscrição 0: 25 de julho

Final da inscrição 1: 15 de agosto

Final da inscrição 2: 19 de setembro

Final da inscrição 3: 17 de outubro

Final da inscrição 4: 14 de novembro

Final da inscrição 5: 16 de janeiro de 2020

Final da inscrição 6 e 7: 13 de fevereiro de 2020

Final da inscrição 8 e 9: 19 de março de 2020

Quem recebeu a cota do PIS tem direito ao abono?