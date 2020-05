Obras do novo acesso às praias de Itacaré entram na fase final.

Uma obra que entra para a história da cidade e que será um marco na mobilidade urbana de Itacaré. Assim está sendo apontado o novo acesso às praias urbanas, trecho que vai da Ladeira Grande até a entrada da Praia do Resende. As obras, realizadas pelo Governo do Estado da Bahia, em parceria com a Prefeitura de Itacaré, estão praticamente prontas e em breve o novo acesso será entregue à comunidade, funcionando não somente como uma nova via de acesso às praias e bairros, como também um espaço para lazer e prática de esportes.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, explica que o objetivo era que as obras estivessem prontas antes mesmo do réveillon, mas a situação do clima, com as fortes chuvas durante o mês de dezembro e janeiro, acabou atrasando os serviços. Tudo isso sem contar com a descoberta de uma grande parede de pedras no trecho final do acesso, o que levou a equipe de engenharia da empresa a criar novas alternativas. O novo trecho acabou mudando o trajeto da obra, implicou em mudanças no projeto e no prazo de entrega dos serviços.

Antônio de Anízio tem acompanhado cada etapa da obra e destacou a importância desse novo acesso. O trecho pavimentado será de 2.233,15 metros, que vai da Ladeira Grande, logo na entrada da cidade, até o caminho das ´praias. No local foi feito rotatória, iluminação, ciclovia e também vias para pedestres. Já está sendo concluída também as sinalizações verticais e horizontais.

E por estar situada numa área com uma das mais belas vistas da cidade, o espaço deverá ser usado como área de lazer e ponto turístico. Outro ponto importante é que a obra contempla a pavimentação do trecho da entrada do Bairro Santo Antônio (Bairro Novo) até encontrar com o trecho de paralelepípedo, em frente a Creche Municipal.

A obra foi solicitada pelo prefeito Antônio de Anízio, que se reuniu com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e com o deputado federal Ronaldo Carlleto e o deputado estadual Rosemberg Pinto, para discutir sobre a pavimentação asfáltica do novo acesso às praias da cidade, ligando o bairro da Ladeira Grande até Praia do Rezende. Durante o encontro o prefeito Antônio de Anízio falou da importância do novo acesso, como forma de melhorar o trânsito na cidade, principalmente nos períodos de maior movimento, a exemplo do réveillon e carnaval, quando a Itacaré recebe milhares de turistas.