Pioneiro no seguimento com mais de 30 anos atuando na cidade e pra muitos o mais completo da cidade, o Posto São Miguel é mais uma grande que empresa apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala.

Localizado na Avenida Castro Alves, 538, Na Orla da cidade, o Posto de Posto São Miguel em Itacaré é sinônimo de qualidade, confiança e bom atendimento.Visite-nos!

73 – 3251 2145