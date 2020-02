O Itacaré Urgente completa 09 anos de existência neste sábado (22).

“Hoje completamos 09 anos de existência! Como editor, pensei em escrever centenas de coisas, mas a palavra de ordem é: gratidão e agradecimento – a Deus e a todos que acreditam junto conosco! #itacareurgente09anos.

O Itacaré Urgente completa neste sábado (22), 09 anos de existência. A data é muito importante e merece ser comemorada, sobretudo quando consideramos as dificuldades encontradas para manter o site atualizado e sempre pautando na ética, no comprometimento e na imparcialidade, buscando sempre trazer notícias com credibilidade para nossos leitores.

Por essa razão, agradecemos a todos os nossos leitores, amigos, colaboradores e demais parceiros pela confiança. Vocês são a nossa razão de existir durante todo esse tempo.

Obrigado!!!!