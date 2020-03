O Açougue do Bairro é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

O Açougue do Bairro é mais uma grande empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré que será realizado dia 21 de março na Quadra da Pituba às 19h30.

Você busca variedades em carnes e qualidade? Em Itacaré, você pode contar com o AÇOUGUE DO BAIRRO, lugar que é conhecido na cidade como “a melhor carne da região”. Lá você encontrará Carne Bovina: Cupim, costela, picanha, fraldinha, e a famosa carne do sol angus e a short ribs angus. O Açougue do Bairro fica localizado na AV. Santo Antônio, nº 50 – Rua Principal – Bairro Novo.Visite-nos;

☎ 73 3251 2272 // 99954 4137.